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17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:52:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:52:00

İngiltere'de 450 bin yıllık mamut fosili bulundu

Kaynak: AA

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İngiltere'nin kuzeyindeki Cambridgeshire bölgesinde 450 bin yıl öncesine ait iyi korunmuş mamut dişi bulundu.

Fox News'deki habere göre, Paleontolog Jamie Jordan, Cambridgeshire bölgesine bağlı Peterborough kenti yakınlarında bulunan mamut dişinin, "yaşamış en büyük ikinci mamut" olarak bilinen "Steppe" mamutuna ait olduğunu belirtti.

Jordan, ilk defa şeklini ve bütünlüğünü bu kadar iyi korumuş bir mamut dişine denk geldiğini vurgulayarak, mamutun 13 feet (yaklaşık 3,9 metre) yüksekliğinde ve 14 ton ağırlığında olup modern fillerden biraz daha büyük olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

Yaklaşık 120 santimetre uzunluğundaki mamut dişinin 450 bin yıl öncesinden kaldığı keşfedildi.

Fosil detaylı inceleme için paleontoloji müzesi "Jamie's Fossils Galore" götürüldü.

Etiketler : İNGİLTERE MAMUT FOSİL
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