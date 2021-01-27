Bazı meyve ve sebzeler kanser riskini azaltıyor

“Beslenme ile ilgili uzmanlar, hayvansal yağ ve et ürünlerinin azaltıldığı bitkisel ürünlerin ise arttırıldığı beslenme şeklini öneriyor. Yapılan birçok çalışma, lif içeriği zengin meyve ve sebzelerin, zencefil, keten tohumu, sarımsak, zerdeçal gibi yüksek protein içeriği olan besinlerin kanser riskini azaltıcı etkisi olduğunu ortaya koymuştur” dedi. Kanserle ilgili olarak bitkisel ürünlerin kullanılmasının iki nedeni olduğunu aktaran Prof. Dr. Yıllar, “Bunlardan biri, kansere yakalanmamak için korunma amaçlıdır. Diğeri ise, kanser hastasının, sosyal, kültürel ve maddi durumu ile ilişkili olarak, çeşitli kaynaklardan temin edilmiş bitkisel ürünleri kullanmasıdır. Hasta, bu yardımcı ürünleri mutlaka kullanmak istiyorsa, doktoruna danışıp, tavsiyesini almalı ve o şekilde kullanmalıdır” diye konuştu.