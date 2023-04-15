Besmele, berekete açılan bir kapıdır

Besmeledir sözümüzü güzelleştiren; Besmeledir işimizi bereketlendiren. Besmele dilde terennüm edilen, duvarlara süslü levhalarla asılan bir sözden ibaret değildir. Besmele, alınan her nefeste Allah rızası için yaşama niyetidir. Sözde ve özde dürüst olma, hayırda ve iyilikte yarışma, her türlü haram ve kötülükten sakınma kararlılığıdır. "Yâ Rab! Ben her işimi senin yardımın ve izninle yapmak, her işime yalnız senin isminle başlamak istiyorum" demektir. Mümin, varlık âleminin ortak zikri olan Besmeleyi hayatının her anında şiar edinir. O, Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adını anarak huzur bulur. O'nun adıyla yaşayarak hayatını anlamlı kılar, dertlerine deva arar. O'nun adıyla sıkıntılarını hafifletir. Mümin bilir ki, Besmeleyle başlanan her söz, hayırlı olur. Besmele ile başlayan her iş, bereketli olur. Besmeleyle çıkılan her yol, istikamet üzere olur. Besmele, dünya ve ahirette rahmet ve huzura açılan kapının anahtarıdır."