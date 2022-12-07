Tiyatro mutluluğu

Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, önceki gün tek başına objektiflere yansıdı. Bora Severcan'ın yönettiği, Gülen Karaman ve Volkan Severcan gibi isimlerin yer aldığı 'Vişne Bahçesi' oyunu öncesi Yazıcıoğlu, bir mekanda yemek yedi. Neşeli olduğu görülen Yazıcıoğlu, oyuna ilginin çok iyi olduğunu söyleyerek, "İzleyenlerin oyuna teveccüh göstermeleri bizi çok mutlu ediyor. Yoğun bir katılım göstererek oyunu ilgiyle takip eden izleyicilerimize teşekkür ederiz" dedi.