Telefonu çalınca panik oluyor

Telefonu çaldığında panik atak geçirdiğini söyleyen Derici, açmamak için de yalan söylediğini itiraf etti. “Toplantıdayım, telefonun sesi kısıktı, uyuyordum gibi yalanlar söylemek istemiyorum artık. Telefonla konuşmaktan iğreniyorum. Çaldığı an panik atak geliyor” diyen şarkıcı, kendisini arayanların artık sesli mesaj bırakmasını istedi.