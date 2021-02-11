Başarı kıstası kendisi

Galaksi şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Ece Ronay, yeni teklisi 'Karamela'yı yayımladı. Ronay, şarkısıyla kendisine ait dinlenme ve izlenme rekorlarını geçmeyi hedefliyor. Genç yorumcu ayrıca, Youtube kanalında farklı meslek gruplarında olan çalışan kadınların bir günlüğüne yerine geçeceği bir program hazırladığını söyledi.

