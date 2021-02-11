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11 Şubat 2021 Perşembe 11:34:00 - Güncelleme:11 Şubat 2021 Perşembe 14:47:00

Başarı kıstası kendisi

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Galaksi şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Ece Ronay, yeni teklisi 'Karamela'yı yayımladı.

Galaksi şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Ece Ronay, yeni teklisi 'Karamela'yı yayımladı. Ronay, şarkısıyla kendisine ait dinlenme ve izlenme rekorlarını geçmeyi hedefliyor. Genç yorumcu ayrıca, Youtube kanalında farklı meslek gruplarında olan çalışan kadınların bir günlüğüne yerine geçeceği bir program hazırladığını söyledi.

Etiketler : galaksi ece ronay karamela
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