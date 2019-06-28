28 Haziran 2019 12:39 | Cuma
Aleyna Tilki'den iddialı sözler: No makeup yazamam
Son günlerde aldığı kilolarla magazin basınında çok konuşulan Aleyna Tilki, makyajsız olduğunu iddia ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarla eleştiri oklarının hedefinde yer alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak makyajsız olduğunu iddia ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Yaptığı paylaşımın altına “Zaten hep makyajsiz oldugum icin no makeup yazamam” açıklamasını ekleyen Tilki’nin, videoda dil çıkarması ise bazı takipçilerini rahatsız etti.
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