YSK, Şanlıurfa Siverek ve Halfeti'de seçimlerin yenilenmesine dair alınan kararları kaldırdı.
07 Nisan 2024 Pazar 17:15:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 17:15:00
YSK'dan Siverek ve Halfeti kararı
YSK, Şanlıurfa Siverek ve Halfeti'de seçimlerin yenilenmesine dair alınan kararları kaldırdı.
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