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07 Nisan 2024 Pazar 17:15:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 17:15:00

YSK'dan Siverek ve Halfeti kararı

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YSK, Şanlıurfa Siverek ve Halfeti'de seçimlerin yenilenmesine dair alınan kararları kaldırdı.

YSK, Şanlıurfa Siverek ve Halfeti'de seçimlerin yenilenmesine dair alınan kararları kaldırdı.

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Etiketler : YSK Şanlıurfa Siverek Halfeti seçim
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