Yeryüzü Doktorları Kurban Bayramı'na gün sayıyor

Bu yıl kurban operasyonlarını hem yurt içinde hem yurt dışında gerçekleştirecek olan Yeryüzü Doktorları, Kurban Bayramı için gün sayıyor. Bağışçılarının kurban vekaletleri ile operasyonlarını 17 ülkede gerçekleştirmeyi planlayan dernek, aynı zamanda Türkiye'den Çad'a götürdüğü gönüllü ekipleriyle sağlık hizmeti verecek.



Kurban faaliyetlerini "Yeryüzünün Şifası Kurban Bağışı" adlı kampanyası ile duyuran Yeryüzü Doktorları, bu kapsamda Afganistan'dan Kosova'ya, Kazakistan'dan Çad'a kadar dünyanın muhtelif coğrafyalarına ulaşacak. 18 yıldır olduğu gibi bu yıl da açlık sınırında yaşayan on binlerce insanla bayramın sevincini paylaşacak.

Depremin ilk gününden beri depremzedelerin yaralarını sarmak için gerek sağlık hizmeti gerek psikososyal destek çalışmaları yürüten dernek, bölgeyi bayramda da yalnız bırakmayacak. Yurt içi kurban kesim işlemleri ile deprem bölgesi başta olmak üzere ülkemiz genelinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı yapacak.

İslami usul ve kurallara uygun olarak kurban operasyonları gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları, bağışlarını web sitesinden online olarak, bankalar üzerinden, tele bağış yöntemiyle ya da elden almaya devam ediyor.