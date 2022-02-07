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Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama
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07 Şubat 2022 Pazartesi 15:43:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 15:44:00

Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama

Kaynak: AA

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İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

İİstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

- PATLAMANIN DOĞAL GAZ KAYNAKLI OLDUĞU BELİRLENDİ

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, teknik ekiplerin verdiği ilk bilgiye göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu söyledi.

Patlamanın etkisiyle binanın duvarlarının dışa doğru çöktüğünü, kolonların şimdilik ayakta durduğunu belirten Demiryürek, "Öndeki binalar dahil, bu binaları boşaltmış durumdayız. İlk belirlemelere göre 4 yaralı var. İtfaiye ekipleri şu anda binanın içinde ama ihtiyatlı çalışmak durumundayız. Şu ana kadar başka yaralıya ulaşılamadı. Yaralılardan ikisinin durumu nispeten hafif, diğer ikisinin daha ağır. Hastaneye intikalleri sağlandı. 112, İGDAŞ, Üsküdar Belediyesi teknik ekipleri olay yerinde." ifadesini kullandı.

Durumu ağır olan 2 kişinin, patlama sırasında evde bulunduğunu ifade eden Demiryürek, "Olay yerine geldiğimde ben de gördüm patlamanın etkisiyle binanın üst katından aşağı düşmüş bir vatandaşımız. 6 itfaiye personeli, ihtiyatlı bir şekilde binada başka kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor. Nüfus Müdürlüğü ekiplerimiz de bizdeki bilgiler üzerinden binada yaşayan vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak binada olup olmadıklarını teyit ediyorlar." diye konuştu.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin binadaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de binada ve patlamanın meydana geldiği dairede inceleme başlattı.

Çevik kuvvet ekipleri de patlamanın meydana geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

Etiketler : Üsküdar PATLAMA binada patlama:
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