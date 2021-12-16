VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkel'den Mısır'a son kıyak! Giderayak onay verdi
MB faiz kararı açıklandı! Gram altından ilk tepki
Türkiye'de üretiliyor, 'Alman' diye satılıyor
BDDK'dan banka kredileri için talimat!
Asgari ücrette kritik gün
2020-2021'in en iyi iş kitapları seçildi
Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'den 8 aydır iz yok
Komedinin gözünü seveyim
Ödüllü piyanist Ankara'da konser verecek
2022'de albüm geliyor
Başkan Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
AK Parti'li Keşir'den ''Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlıyız'' vurgusu
"Türkiye faaliyet göstersin"
Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması
Terör örgütü YPG/PKK'ya destek için harekete geçtiler!
Türkiye'ye iş birliği çağrısı: Birlikte kurabiliriz
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
Asgari ücret ne kadar olacak?
Bilim kurgu filmleri gerçek oldu!
Kripto parada dudak uçuklatan vurgun!
Hangardan ilk kez çıktı
Bakan Kurum'dan tüm sektörlere “Yeşil Kalkınma” projeleri çağrısı!
Fransız AFP'den Türkiye ile ilgili büyük skandal!
16 Aralık 2021 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 15:00:00

Türkiye'de üretiliyor, 'Alman' diye satılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABONE OL

Türkiye'de ucuz ham madde ile üretilen implantın Almanya'ya gittiği, orada paketlenip yüksek fiyattan bize tekrar satıldığı ortaya çıktı.

Sahte veya kalitesi düşük implantlar tehlike saçıyor. Son yıllarda diş tedavilerinde sıkça kullanılan implant operasyonları, doğru uygulanmadığı takdirde büyük sağlık problemlerine yol açıyor. Maliyetlerinin yüksek olması da piyasada sahte ürünlerin artmasına sebebiyet veriyor.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Diş hekimi Fatih Pakyürek, sahte implant ya da kalitesiz implant ile orijinalini birbirinden ayırt etmenin pek mümkün olmadığını belirterek "Kutusu, bandrolü ve hatta görünümü dahi aynı. Bu sebeple burada kritik konu fatura... Yalnızca diş hekimi değil, hasta da yaptırdığı implantın faturasını mutlaka sormalı. İmplantın içerisinde titanyum bulunuyor. Ancak bazı üreticiler bu titanyum yerine farklı ürün kullanabiliyor. Çeşitli ham maddeler kullanarak CNC (Torna) tezgâhlarında bile implant üretiyorlar. Ya da yurt dışında fason çalışan şirketlere ürettirerek piyasaya sürüyorlar. Son ürün olarak ürettirilen implantların ağırlıklı pazarı Orta Doğu ve Uzak Doğu olarak öne çıkıyor" dedi.

UCUZ HAM MADDE KULLANILIYOR

Piyasa değerinin altında olan implantların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Pakyürek "İmplant Türkiye'de sıkça kullanılan ve pahalı bir ürün. Dolayısıyla sahte veya kalitesi düşürülmüş ürünler büyük tehlike saçıyor. Bu denli değerli bir ürün olması sebebiyle de fırsatçıların eline düşüyor. Mesela, Türkiye'de bu ürünün satışını yapan bazı şirketler var. Üretimi burada yapıyor. Ucuz ham madde kullanıyor. Fakat Almanya'da bir şirketi var. Paketleme kısmını orada yaptığı için 'Made in Germany' etiketiyle satıyor. Hâlbuki ürünün ham maddesi Uzak Doğu veya Orta Doğu'dan getiriliyor. Kalitesiz ürün ama Almanya'daki şirket üzerinden paketlenerek satıldığı için Alman malı gibi gösteriliyor. Fiyatları da ona göre yüksek oluyor" diye konuştu.

BAKANLIK DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDI

Bu tür ürünlerin kanser riski taşıdığına dikkat çeken Pakyürek, konuşmasına şöyle devam etti: Nihayetinde et ve kemikle direkt olarak temas ediyor. İçeriğinde ne olduğunu bilmediğiniz bir ürün sizi kanser edebilir. Ciddi kalite sıkıntıları var. Sektörümüzde sahte implant sebebiyle problem yaşayan çok fazla hasta olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığı sahte ürünler hakkında denetimlerini sıkılaştırdı. Bir dönem piyasada ciddi şekilde sahte ürün vardı. Bakanlık belli tedbirler aldı. Ürün faturaları kontrol edilir hâle geldi. Bu da bu sahteciliklerin önüne geçti. Nihayetinde vücudunuza entegre edilen bir ürün. Ucuza kaçmak doğru değil.

Etiketler : implantlar tehlike saçıyor Sağlık Bakanlığı sahte ürünler Diş hekimi Fatih Pakyürek
Kıyafetlerini gençlere hediye ediyor

Kıyafetlerini gençlere hediye ediyor
Melis'i tiye aldı

Melis'i tiye aldı
Bu kez tiyatro sahnesinde

Bu kez tiyatro sahnesinde
Yeni güzel Ankara'dan

Yeni güzel Ankara'dan
Kıyafet İtalya'dan

Kıyafet İtalya'dan
Beslenme bavuluyla dolaşıyor

Beslenme bavuluyla dolaşıyor
Hafıza kaybı yaşamış

Hafıza kaybı yaşamış
Yoldaş olmak en güzel hediye

Yoldaş olmak en güzel hediye
'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti

'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER