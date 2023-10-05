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05 Ekim 2023 Perşembe 20:39:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 20:39:00

Türkiye Münazara Yarışması Gençlerin Yoğun İlgisiyle Başladı

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Lise Koordinatörlüğü bünyesinde yeni eğitim öğretim döneminin başında ilan edilen Türkiye Münazara Yarışması başladı.

Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan'ın konuşma yaptığı programda Kaplan, "İddian yoksa rüya göremezsin. Rüyasını göremediğin bir iddiayı hayata geçiremezsin. Yalnızca iddiaların sahibi kişiler, bu rüyaları ve iddiaları hayata geçirme azmi ve cehdi ile yola koyulan öncü nesiller, geleceğe yürüyebilir, geleceğin yol haritasını hazırlayabilirler. Dünya çağrısı çağını aşan öncü bir nesil bekliyor. Bu nesil Türkiye gençliğidir. Yeter ki, niyetimiz salih ve sahici olsun! Yeter ki, idrakimiz, nebevî olsun!" dedi.

TÜGVA Genel Merkezindeki lansmanla başlayan yarışmaya 64 ilden münazara takımlarının katılım sağladığı açıklandı. "Sözler çarpışsın, fikirler yarışsın" sloganıyla yapılan yarışma programında il ve bölge yarışmalarının ardından Türkiye finali yapılacak.

Gençlerin kendine güven ve sorumluluk duygularının gelişmesi, toplum içinde kendini ifade edebilmeleri, savunma, fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesine destek vermek amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini ifade eden TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Kısaca biz ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençler yetişsin istiyoruz." dedi.

Etiketler : tugva münazara yarışması gençlik eğitimi
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