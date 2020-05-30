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30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:07:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:07:00

Testleri pozitif çıktı! Karaman'da 2 bina karantinaya alındı

Kaynak: DHA

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Karaman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla koronavirüs testleri pozitif çıkan kişilerin oturduğu 3'er katlı 2 apartman karantinaya alındı. Her iki apartmanda oturanlardan bazılarının akraba oldukları ve ramazan ayının son günlerinde iftarda bir araya geldikleri öne sürüldü.

Siyahser Mahalllesi'nde birbirine yakın 2 apartman İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği bugün öğle saatlerinde karantinaya alındı. Bazı kişilerin testlerinin pozitif çıktığı apartmanlara giriş ve çıkışlar kapatılırken polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Apartmanlarda oturanlardan bazılarının akraba oldukları ve ramazan ayının son günlerinde iftarda bir araya geldikleri belirlendi.

Karaman Valiliği'nin resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, ''Siyahser Mahallesi 941 Sokak No 7 Yıldız Apartmanı ile Siyahser Mahallesi 939 Sokak No 6 Kardelen Apartmanı'nda yaşayan bazı vatandaşlarımızda, koronavirüs (Kovid-19) pozitif vakalarının görülmesi ve aynı hanede yaşayan temaslı sayısının fazla olması nedeniyle; koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacı ile belirtilen adreslerdeki apartmanların, 30 Mayıs Cumartesi Günü saat 13.00 itibariyle ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasını, belirtilen adresteki apartmanda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmandan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına' karar verildiği belirtildi.

Alınan karara uyulmaması durumunda Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince idari para cezası ile Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı uyarısı yapıldı.

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