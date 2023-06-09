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09 Haziran 2023 Cuma 16:52:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 16:52:00

TCMB Başkanı Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı.

Devir teslim dolayısıyla Merkez Bankasında tören düzenlendi.

Erkan, yaptığı konuşmada hizmetleri için Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, " Sayın Başkan iki yıl Türkiye'ye verdiğiniz katkı için çok teşekkür ederim. Zor bir süreci ekibinizle birlikte yönettiniz. Tüm katkılarınız için emeğinize sağlık. Ülkem adına banka çalışanları adına gerçekleştirdiğiniz hizmetleri minnetle hatırlayacağım. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu şerefli görevi şahsıma; vatanıma ve milletime hizmet yolunda layık gördüğü için sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu da Erkan'a Türkiye için başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Etiketler : MB DEVİR TESLİM Hafize Gaye Erkan
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