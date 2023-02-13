Enkazdan hayata, yaralar sarılıyor

Deprem enkazından saatler sonra çıkarılarak yeniden hayata tutunan afetzedeler, acıları bir nebze olsa da hafifletiyor. Hastanede tedavi olan mucize hayatlar, yavaş yavaş normal yaşama dönmeye çalışıyor.

Hazal artık su da içiyor, resim de yapıyor

Antakya'da enkazdan 72 saat sonra çıkarıldığında su içmek isteyip istemediği sorusuna "Yok, daha muayene olmadım" yanıtını veren Hazal ile annesi Betül Güner, Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Anne ile kızının sağlık durumu, deprem sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan babası, dayısı ve yakınları tarafından takip ediliyor.

Tarsus Devlet Hastanesi Pediatri Bölümünde görevli Uzman Dr. Celal Özkaya Hazal'ın genel durumunun iyi olduğunu aktararak, "Hazal'ın takiplerini servisimizde yapıyoruz. Gerekli destekleri veriyoruz. Annesinin de genel durumu iyi. İlk geldikleri güne göre durumları daha iyi, ısındılar, takiplerine devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tedavisi Mersin'de süren 5 yaşındaki Hazal Güner, hasta yatağında resim yapıyor.