VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Batı Şeria'da iki Filistinli katledildi
İnterpol tarafından aranıyordu... Uyuşturucu satıcısı yakalandı
İşgalci İsrail ordusu Gazze'de sivilleri katlediyor
Esequibo bölgesi Venezuela'nın haritasına eklendi
İsrail'in yeni işgal planı ortaya çıktı
Okulda başarısızlık zeka ile orantılı değil
06 Aralık 2023 Çarşamba 06:58:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 06:58:00

Doktordan ilk ayakkabı sergisi

ABONE OL

Doğum yaptırdığı 2 bin 500 çocuğun ilk giydiği ayakkabıları sergiledi.

Mersin'de 33 yıllık doktor Vedat Günyar, doğumunu gerçekleştirdiği 2 bin 500 çocuğun ilk adımlarını attığı ayakkabıları sergiledi. Tarsus'ta görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Vedat Günyar, 25 yıl önce başlattığı proje kapsamında dünyaya gelişlerine tanık olduğu çocukların ayakkabılarını ailelerinden toplayıp "İlk Adım Sergisi"nde buluşturdu. Bir restoranın girişinde açılan sergide, 2 bin 500 çocuğun farklı renk ve modeldeki ayakkabıları yer aldı.

Etiketler : mersin ayakkabı doğum
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik

İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
Her şarkının anısı var

Her şarkının anısı var
Sezen imzalı şarkı

Sezen imzalı şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX