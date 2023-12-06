Doktordan ilk ayakkabı sergisi

Mersin'de 33 yıllık doktor Vedat Günyar, doğumunu gerçekleştirdiği 2 bin 500 çocuğun ilk adımlarını attığı ayakkabıları sergiledi. Tarsus'ta görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Vedat Günyar, 25 yıl önce başlattığı proje kapsamında dünyaya gelişlerine tanık olduğu çocukların ayakkabılarını ailelerinden toplayıp "İlk Adım Sergisi"nde buluşturdu. Bir restoranın girişinde açılan sergide, 2 bin 500 çocuğun farklı renk ve modeldeki ayakkabıları yer aldı.