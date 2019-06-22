22 Haziran 2019 11:27 | Cumartesi
Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Sivaslı iş adamlarıyla kahvaltı programında buluştu.
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.
Yıldırım'ın konuşmasında satır başları şöyle;
- Sivas 31 mart'ta yaşananlardan sonra işe el koydu
- Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz
- Kürtler kim hizmet getiriyorsa oyunu ona verir. Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez
- İstanbul'da bölgecilik anlayışını ortadan kaldıracağım. Kimse kendisini dışlanmış hissetmeyecek
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