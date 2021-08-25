CHP'li Engin Altay yine haddini aştı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Taliban'ın cisimleşmiş hali" ifadelerini kullandı.

24'te yer alan habere göre, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay KRT TV'de canlı yayına katıldı. Gündem Orta Doğu'da ve Afganistan'da yaşanan son gelişmelerdi. Ama yaşananları görmezden geldi yine hükümeti eleştirdi.

HEDEFİNDE BAŞKAN ERDOĞAN VARDI

Başkan Erdoğan'ı Taliban'a benzeten Altay, "Erdoğan bir gaflet uykusunda değilse ki bir gaflet uykusunda olmasını arzu ederim bu noktada. Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş halidir" diye konuştu.

Bu skandal açıklamalar büyük tepki çekti. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Geçtiğimiz hafta da CHP'nin bir başka grup başkan vekili Engin Özkoç, benzer bir skandala imza atmıştı. Yine aynı kanalda katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'a ağır hakaretler etmişti.