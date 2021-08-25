VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar
“Doktorum Yanımda”nın yeni sezonu başlıyor
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Bu sene imzaları atacağız
Çin'den Afganistan hamlesi... Taliban ile görüştüler
Didem Arslan Yılmaz'a "Kürtçe" tepkisi gündem oldu
CHP'li Engin Altay yine haddini aştı
Kan donduran ses kaydını ortaya çıkarmıştı!
Mansur Yavaş'ı abandone eden soru
Sıcak hava dalgası geliyor
Ege'de Türk balıkçı teknesine saldırı!
Kabil'de fırsatçılar iş başında!
Resmi Gazete'de yayımlandı... Türkiye ve Azerbaycan'dan dijital ticaret alanında iş birliği
CHP'li başkan "Kaçağa geçit yok" demişti: Villasını tavuk kümesi olarak göstermiş
Yerli sprey aşı müjdesi: Aralık ayında hazır
O maç gerçekten de gösteri çıktı!
Saldırı hazırlığındaydılar! Hepsi öldürüldü
Sedef Kabaş'tan Başkan Erdoğan'a "lüks yat" iftirası
Delta varyantı 300 kat daha etkili
Taliban'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına birlik mesajı
"Türkiye" spekülasyonu son buldu
Diplomatik ilişkileri kesiyoruz!
"Organ nakli yapılır fakat beyin nakli yapılamaz"
Irak'ın 200 km. içinde imha!
25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:33:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:33:00

CHP'li Engin Altay'dan haddini aşan sözler: Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş hali

ABONE OL

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay katıldığı bir canlı yayında, yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı ve skandal sözlere imza attı. Haddini aşan Altay, Erdoğan için "Taliban'ın cisimleşmiş hali" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Taliban'ın cisimleşmiş hali" ifadelerini kullandı.

24'te yer alan habere göre, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay KRT TV'de canlı yayına katıldı. Gündem Orta Doğu'da ve Afganistan'da yaşanan son gelişmelerdi. Ama yaşananları görmezden geldi yine hükümeti eleştirdi.

HEDEFİNDE BAŞKAN ERDOĞAN VARDI

Başkan Erdoğan'ı Taliban'a benzeten Altay, "Erdoğan bir gaflet uykusunda değilse ki bir gaflet uykusunda olmasını arzu ederim bu noktada. Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş halidir" diye konuştu.

Bu skandal açıklamalar büyük tepki çekti. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Geçtiğimiz hafta da CHP'nin bir başka grup başkan vekili Engin Özkoç, benzer bir skandala imza atmıştı. Yine aynı kanalda katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'a ağır hakaretler etmişti.

Etiketler : Engin Altay CHP Grup Başkan Vekili CHP Başkan Erdoğan Taliban
Aşılarını olup buluştular

Aşılarını olup buluştular
"Takipçiler de beğeniler de sahte"

"Takipçiler de beğeniler de sahte"
Setten ilk kare hayranlarından

Setten ilk kare hayranlarından
Sarıkaya'dan sıfır makyaj poz

Sarıkaya'dan sıfır makyaj poz
Aşk orucunu bozdu!

Aşk orucunu bozdu!

Mihran Ela üç yaşında

Mihran Ela üç yaşında
Dijitale hızlı girdi

Dijitale hızlı girdi
Çekimleri tamamlandı

Çekimleri tamamlandı
Doğuma iki hafta kaldı

Doğuma iki hafta kaldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER