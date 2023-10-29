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29 Ekim 2023 Pazar 15:33:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 15:33:00

Başkan Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Tokayev, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Tokayev, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.

İki lider ayrıca, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalardaki son durumu, Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için ortaya koyduğu çabaları ve İsrail'in insan hakları ihlallerini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatının Astana'daki zirvesinde İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin engellenmesi başta olmak üzere insani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için atılabilecek adımların ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca Tokayev'e Kazakistan'ın Karagandı eyaletinde meydana gelen maden kazası ile ilgili taziyelerini iletti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kasım cömert tokayev kazakistan
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