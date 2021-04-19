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19 Nisan 2021 Pazartesi 17:01:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 17:01:00

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaş grubunda

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Sağlık Bakanı Koca aşılamada yeni döneme geçildiğini, yaş sırasının 55'e geldiğini açıkladı. Koca yaptığı açıklamada "(Kovid-19) Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca aşılamada yeni döneme geçildiğini, yaş sırasının 55'e geldiğini açıkladı. Koca yaptığı açıklamada "(Kovid-19) Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi." ifadelerini kullandı.

Etiketler : koronavirüs aşı korona aşısı sağlık bakanı fahrettin koca
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