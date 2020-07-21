Gram altın rekor kırdı
Kaynak: AA
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 404,70 liradan tamamladı. Gün içinde 405 liranın üzerine çıkan gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 656,00 lira, Cumhuriyet altını 2.687,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 404,70 liradan işlem gördü.
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 405 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 401,7 lira seviyesinde seyretti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 652 lira, Cumhuriyet altını da 2.668 liradan satıldı.
Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip koronavirüs salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.