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10 Nisan 2024 Çarşamba 06:54:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 06:54:00

Sunak ile Kagame Londra'da görüştü

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Sunak, Ruanda Devlet Başkanı Kagame ile Londra'da görüştü.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, İngiltere'ye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmen veya sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesi planını ele aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Sunak, Kagame ile Londra'da bir araya geldi.

Sunak, görüşmede, Tutsilere yönelik soykırımın 30. yıl dönümüne değinerek, soykırım anma gününün, Ruanda'nın ne kadar yol katettiğinin hatırlatıcısı olduğunu belirtti.

İki lider, görüşmede, bölgesel güvenlik ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda giderek kötüleşen çatışmaları ele aldı. Başbakan Sunak, durumun çözüme kavuşturulması için siyasi sürecin öneminin altını çizdi.

Ayrıca liderler, iki ülke arasında 2022'de imzalanan ve İngiltere'ye yasa dışı yollardan giren göçmen veya sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesi planını içeren "Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklık Anlaşması"nı görüştü.

Sunak, anlaşmaya ilişkin İngiltere Parlamentosundaki mevzuatın sonraki aşamaları hakkında Kagame'yi bilgilendirdi.

Etiketler : ingiltere ruanda sunak
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