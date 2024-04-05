VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beşiktaş'ta yangın faciasına 8 tutuklama
YSK 3 ilde yapılan itirazları reddetti
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da dua: Bir ve beraber olacağız
Tayvan'daki 7,4'lük depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
İsrail alarmda! Roma Büyükelçiliği güvenlik için kapatıldı
Ankara'da 5 ton kaçak tütün ele geçirildi
05 Nisan 2024 Cuma 16:22:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 16:22:00

İsrail alarmda! Roma Büyükelçiliği güvenlik için kapatıldı

ABONE OL

İsrail'in Roma Büyükelçiliğinin güvenlik riski sebebiyle kapatıldığı belirtildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Roma'daki Michele Mercati Caddesi'nde bulunan İsrail Büyükelçiliğinin, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırısı sonrasında alarma geçirildiği ve bu nedenle kapatıldığı aktarıldı.

Haberde, Şam'da İranlı üst düzey yetkililerin öldüğü saldırının ardından İran'ın misilleme yapacağı endişesiyle İsrail'in dünya genelinde 30 diplomatik misyonunu kapatma kararı aldığı da kaydedildi.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda, 6 Suriye vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Etiketler : İSRAİL ROMA İTALYA BÜYÜKEÇLİÇİK
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü

Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX