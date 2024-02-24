Doğu Afrika uzun süreli kuraklığın ardından ortalamanın üzerinde yağış bekliyor

IGAD İklim Tahmin ve Uygulamalar Merkezinin (ICPAC) yayımladığı rapora göre, son yıllarda iklim değişikliğinin de etkisiyle kuraklıkla mücadele eden Doğu Afrika, bu yıl normalin üzerinde yağış alacak.

Mart ve mayıs ayları arasındaki yağmur sezonunda yıllık toplam yağışın yüzde 60'ını alacak bölgede tarım ve hidrolojik şartlar iyileşecek.

Kenya, Somali, Uganda, Burundi, Ruanda, Sudan'ın güneyi ve Tanzanya'nın kuzeybatısı yağışlardan en fazla olumlu etkilenecek ülke ve bölgeler olacak.

Bazı bölgeler ise beklenen yağışları daha erken almaya başlayacak.

Tarımı doğrudan etkileyen ve su sorunu yaşayan bölgeler için hayati öneme sahip yağışların, Doğu Afrika'daki gıda krizini de hafifletmesi bekleniyor.

Afrika Boynuzu ülkelerinden Kenya, Somali ve Etiyopya'da 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan olumsuz etkileniyor.