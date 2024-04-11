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Akdeniz'de göçmen faciası: 9 kişi öldü
11 Nisan 2024 Perşembe 11:42:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 11:42:00

Akdeniz'de göçmen faciası: 9 kişi öldü

Kaynak: AA

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Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmen teknesinin alabora olması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sıkça kullanılan düzensiz göç güzergahlardan Orta Akdeniz'de göç akışı ve buna bağlı olarak tekne kazaları yaşanmaya devam ediyor.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz'in Malta arama kurtarma bölgesi (SAR) içinde kalan kısmında Lampedusa Adası'nın 30 mil güneydoğusunda batan küçük tekneyi kurtarma operasyonuna destek sağlandığı belirtildi.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik devriye botunun 22 kişiyi kurtardığı, ayrıca aralarında biri kız çocuğu 9 kişinin cansız bedenini de çıkardığı ifade edildi.

Açıklamada, kurtarma operasyonun denizde dalga boylarının yer yer 2,5 metreyi bulduğu zor koşullarda gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin, şiddetli hipotermi koşulları altında olduğu ve Lampedusa Adası'na götürüldükleri kaydedildi.

Bu arada, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) kayıp düzensiz göçmenlere yönelik bilgileri derlediği verilere göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 8 Nisan'a kadar 385 göçmen denizde kayboldu.

Diğer yandan, İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, bu yıl 1 Ocak-10 Nisan döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 15 bin 774 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 31 bin 128 idi.

ORTA AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da bazen Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Etiketler : akdeniz göçmen facia
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