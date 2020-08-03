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03 Ağustos 2020 Pazartesi 07:35:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 07:35:00

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 960 bini aştı

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Afrika kıtasında, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 961 bin 242'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 12 bin 512 artarak 961 bin 242 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 329 artışla 20 bin 347'ye ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 8 bin 366 ölümle Güney Afrika, 4 bin 865 ölümle Mısır ve 1231 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 511 bin 485 oldu, bu ülkeyi 94 bin 483 vaka ile Mısır, 43 bin 537 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 615 bin 335 kişi ise hastalığı yendi.

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