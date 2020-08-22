22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:23:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:23:00
Afganistan'da peş peşe bombalı saldırı: 1 ölü
Kaynak: AA
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe 3 ayrı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Firdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Çilston, Hangara ve Kampani bölgelerinde 3 ayrı bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Faramarz, saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
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