14 Aralık 2023 Perşembe 21:18:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 21:18:00
AB, Gürcistan'a aday ülke statüsü verdi
Kaynak: TRT Haber
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AB Konseyi, Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına karar verdi. Gürcistan ise aday ülke statüsü verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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