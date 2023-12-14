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AB, Gürcistan'a aday ülke statüsü verdi
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14 Aralık 2023 Perşembe 21:18:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 21:18:00

AB, Gürcistan'a aday ülke statüsü verdi

Kaynak: TRT Haber

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AB Konseyi, Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına karar verdi. Gürcistan ise aday ülke statüsü verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : katılım müzakereleri Gürcistan aday ülke AB
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