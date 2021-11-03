03 Kasım 2021 Çarşamba 22:36:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 22:36:00
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA
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Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.