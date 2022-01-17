Mahkeme ayağına geldi

'EVDE ADALET HİZMETİ'

Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tapu iptali ve tescili davasında hakim, dosyada tanık olarak gösterilen Şaziye Değer'in talimatla ifadesinin alınmasını istedi. Avukat, Değer'in hastalığı nedeniyle adliyeye gelecek durumda olmadığını, bu nedenle Adalet Bakanlığı'nın sunduğu 'evde adalet hizmeti' çerçevesinde ifadesinin evinde almasını talep etti.

YEMİN ETTİ, İFADESİNİ VERDİ

Avukatın isteğini yerinde bulan hakim, yanına aldığı katip ve mübaşir ile Şaziye Değer'in evine gitti. Değer, ayağa kalkamadığı için hakimi hasta yatağında karşıladı. Değer'e doğruları söyleyeceğine dair yemin ettirilmesiyle başlayan duruşmada hakim, tanığı dinledi. İfadesinin çıktısı alınarak okuma-yazma bilmeyen Şaziye Değer'e parmak bastırıldı.