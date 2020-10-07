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07 Ekim 2020 Çarşamba 00:36:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 00:39:00

Başkan Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gidecek

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında merhum Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletecek.

Görüşmelerde ayrıca, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunulacak.

Başkan Erdoğan, daha sonra geçeceği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

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