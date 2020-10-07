Başkan Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gidecek
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında merhum Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletecek.
Görüşmelerde ayrıca, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunulacak.
Başkan Erdoğan, daha sonra geçeceği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.
Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal etti
- Başkan Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gidecek
- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: AİHM'in kararı hukuki dayanaktan tamamen yoksundur
- Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
- Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi! Mehmetçiğin Afrika'daki görev süresi uzatıldı
- Çavuşoğlu: Bölgemizde Türkiye'yi dışarıda bırakacak her girişim başarısızlıkla sonuçlanmaya adaydır
- Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü