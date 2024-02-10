Silahlı saldırıya uğramıştı: Aziz Yeniay'dan ilk açıklama!

AK PartiBelediye Başkan Adayı, seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkinBugün bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken böyle bir hadise ile karşı karşıya kalmak üzüntü verici" dedi.

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SOSYAL MEDYADA KİRLİ BİLGİLER DOLAŞIYOR"

Yeniay, "Sosyal medyada bilgi kirliliği dolaşıyor. Güvenlik kuvvetlerimiz bütün güçleri ile çalışmaktadır.İlk baktığımızda tablo bu. Ama iddia etmemiz, şudur, buraya yöneliktir, değildir dememiz basit bir açıklamadan ibaret olur.

"TEK DUAMIZ VAR KIZIMIZIN ŞİFA BULMASIDIR"