Silahlı saldırıya uğramıştı: Aziz Yeniay'dan ilk açıklama!

10 Şubat 2024 Cumartesi 22:14:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 22:14:00
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'dan ilk açıklama! Silahlı saldırıya uğramıştı
Seçim çalışmalarını yürüttüğü sırada saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'dan ilk açıklama geldi. Yeniay, "Terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir biz buna prim vermeyeceğiz” dedi.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin "Terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir. Biz buna prim vermeyeceğiz. Korkmayacağız, kararlı şekilde sahada olacağız. Bugün bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken böyle bir hadise ile karşı karşıya kalmak üzüntü verici" dedi.
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"SOSYAL MEDYADA KİRLİ BİLGİLER DOLAŞIYOR"Yeniay, "Sosyal medyada bilgi kirliliği dolaşıyor. Güvenlik kuvvetlerimiz bütün güçleri ile çalışmaktadır. Bir insan ya da bir terör grubu, kar maskeli, 3-4 kişi birden, uzun namlulu silahlar ile nasıl bir olay gerçekleştirir? İlk baktığımızda tablo bu. Ama iddia etmemiz, şudur, buraya yöneliktir, değildir dememiz basit bir açıklamadan ibaret olur.
"TEK DUAMIZ VAR KIZIMIZIN ŞİFA BULMASIDIR"Bugün tek duamız var kızımızın şifa bulmasıdır. Küçükçekmece halkına, İstanbul halkına, Türk halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir. Biz buna prim vermeyeceğiz. Korkmayacağız, kararlı şekilde sahada olacağız. Hedef her neyse, kimse hiç önemli değil. Bugün bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken böyle bir hadise ile karşı karşıya kalmak üzüntü verici" ifadelerini kullandı.
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