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Başkan Erdoğan'dan AK Parti programına yapılan saldırıya ilişkin açıklama! "Lanetliyorum"
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10 Şubat 2024 Cumartesi 19:20:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 19:20:00

Başkan Erdoğan'dan AK Parti programına yapılan saldırıya ilişkin açıklama! "Lanetliyorum"

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Başkan Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyorum" dedi.

AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz.

Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır.

Etiketler : Erdoğan AK Parti Aziz Yeniay saldırı açıklama
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