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10 Şubat 2024 Cumartesi 19:14:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 19:14:00

Çelik'ten 24 TV'ye açıklamalar: "Türkiye'nin güvenliğine gölge düşüremez"

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a düzenlenen silahlı saldırı hakkında 24 TV'ye açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, "Bu olay aydınlatıldığında tekrar değerlendiririz. Ama hiç kimse Türkiye'nin sokaklarının güvenliğine gölge düşüremez" dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de belediye başkan adayı Aziz Yeniay'ın silahlı saldırıya uğradığı olaya ilişkin 24 TV ekranında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Sandığa doğru giderken seçim güvenliği açısında bir algı yaratmaya çalışanlar olabilir, Türkiye bunları bertaraf etme konusunda son derece tecrübelidir. " ifadelerini kullandı.

Öte yandan saldırıda bir vatandaşın hayatını kaybettiği iddialarına ise Çelik, saldırıda teröristlerin kurşunların hedefi olan bir vatandaşımızın yaralandığını ve tedavisini hastanede devam ettiğini söyledi.

Etiketler : OmerCelikAKParti AzizYeniaya 24TV açıklama
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