Çelik'ten 24 TV'ye açıklamalar: "Türkiye'nin güvenliğine gölge düşüremez"

İstanbul Küçükçekmece'de belediye başkan adayı Aziz Yeniay'ın silahlı saldırıya uğradığı olaya ilişkin 24 TV ekranında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Sandığa doğru giderken seçim güvenliği açısında bir algı yaratmaya çalışanlar olabilir, Türkiye bunları bertaraf etme konusunda son derece tecrübelidir. " ifadelerini kullandı.

Öte yandan saldırıda bir vatandaşın hayatını kaybettiği iddialarına ise Çelik, saldırıda teröristlerin kurşunların hedefi olan bir vatandaşımızın yaralandığını ve tedavisini hastanede devam ettiğini söyledi.