"Birliğimize gölge düşüremeyecekler"

#CANLI AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Demokrasimize, birliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse bizim birliğimize gölge düşüremeyecektir https://t.co/Sl7Pj9tIrA pic.twitter.com/cCWrhnpfw4