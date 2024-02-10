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10 Şubat 2024 Cumartesi 20:48:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 20:48:00

İBB Başkan Adayı Murat Kurum Küçükçekmece'de! "Birliğimize gölge düşüremeyecekler"

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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Murat Kurum, "Hiç kimse bizim birliğimize gölge düşüremeyecektir" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#CANLI AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Demokrasimize, birliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse bizim birliğimize gölge düşüremeyecektir https://t.co/Sl7Pj9tIrA pic.twitter.com/cCWrhnpfw4</p>&mdash; Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) February 10, 2024</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Demokrasimize, birliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse bizim birliğimize gölge düşüremeyecektir.

Detaylar geliyor...

Etiketler : Murat Kurum İBB Başkanı Cumhur İttifakı
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