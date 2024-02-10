Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.
10 Şubat 2024 Cumartesi 20:48:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 20:48:00
İBB Başkan Adayı Murat Kurum Küçükçekmece'de! "Birliğimize gölge düşüremeyecekler"
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Murat Kurum, "Hiç kimse bizim birliğimize gölge düşüremeyecektir" dedi.
Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#CANLI AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Demokrasimize, birliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse bizim birliğimize gölge düşüremeyecektir https://t.co/Sl7Pj9tIrA pic.twitter.com/cCWrhnpfw4</p>— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) February 10, 2024</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Demokrasimize, birliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse bizim birliğimize gölge düşüremeyecektir.
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