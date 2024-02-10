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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı!
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10 Şubat 2024 Cumartesi 18:08:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 18:08:00

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı!

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramasını lanetledi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın programında uzun namlulu silahlarla saldırı oldu. Olayla ilgili detayları 24 TV Muhabiri Deniz Zeybek aktardı.

Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir vatandaş hayatını kaybetti.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM LANETLEDİ

Murat Kurum, saldırıya ilişkin yayımladığı mesajda "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum." dedi.

Kurum, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : AK Parti Aziz Yeniay Silahlı saldırı
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