AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Yeniay'a saldırı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin başta Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz olmak üzere ilgili bakanlardan, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'dan tepkiler geldi.

CEVDET YILMAZ: MENFUR SALDIRIYI LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay'a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun" dedi.

İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.



Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize... — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) February 10, 2024

GENİŞ ÇAPLI TAHKİKAT BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" denildi.

Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.



Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır.



Saldırıya... — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 10, 2024

BAKAN TUNÇ: SALDIRGANLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR

Bakan Tunç, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.



Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış... — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 10, 2024

MURAT KURUM: TEHDİTLER BİZİ ASLA VE ASLA YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum sosyal medyadan olayla ilgili yaptığı açıklamada "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerine yer verdi.

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.

Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla... — Murat KURUM (@murat_kurum) February 10, 2024

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu saldırıyı lanetliyoruz. Seçim çalışması yapılan yerin hemen yanında gerçekleşiyor. Saldırının arka planıyla ilgili Emniyet'in çalışmalarının sonuçlarını görmemiz gerekiyor. Türkiye güvenli bir ülkedir." dedi.