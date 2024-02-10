VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan AK Parti programına yapılan saldırıya ilişkin açıklama! "Lanetliyorum"
Çelik'ten 24 TV'ye açıklamalar: "Türkiye'nin güvenliğine gölge düşüremez"
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Yeniay'a saldırı! Siyasilerden peş peşe tepkiler
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı!
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Terk edilen işler önceliğimiz olacak
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü
10 Şubat 2024 Cumartesi 19:06:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 19:06:00

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Yeniay'a saldırı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

ABONE OL

AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin siyasilerden peş peşe tepkiler geldi.

AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin başta Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz olmak üzere ilgili bakanlardan, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'dan tepkiler geldi.

CEVDET YILMAZ: MENFUR SALDIRIYI LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay'a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun" dedi.

GENİŞ ÇAPLI TAHKİKAT BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" denildi.

BAKAN TUNÇ: SALDIRGANLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR

Bakan Tunç, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM: TEHDİTLER BİZİ ASLA VE ASLA YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum sosyal medyadan olayla ilgili yaptığı açıklamada "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu saldırıyı lanetliyoruz. Seçim çalışması yapılan yerin hemen yanında gerçekleşiyor. Saldırının arka planıyla ilgili Emniyet'in çalışmalarının sonuçlarını görmemiz gerekiyor. Türkiye güvenli bir ülkedir." dedi.

Etiketler : Küçükçekmece Saldırısı AK Parti Siyasi Tepkiler Aziz Yeniay
Anne oldu

Anne oldu
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX