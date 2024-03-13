Rusya lideri Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak "Anlamsız" yorumunu yaptı.

Rusya lideri Vladimir Putin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini değerlendirdi.

"FİNLANDİYA SINIRINDA ARTIK ASKERİMİZ OLACAK"

Putin açıklamasında "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişi anlamsız bir adım. Finlandiya sınırında askerimiz ve askeri yığınağımız yoktu. Artık olacak" ifadesini kullandı.

NÜKLEER SAVAŞ UYARISI

Putin Nükleer gücünü tekrar gündeme getirerek "Rusya askeri ve teknik açıdan nükleer bir savaşa hazır" dedi.

Rusya'nın nükleer savaşa hazır olduğunu ancak bunun için şimdilik gerekli bir durum oluşmadığını söyleyen Putin, "Amerika Birleşik Devletleri nükleer test yaparsa Rusya da aynısını yapar" dedi.

Amerikan seçimlerine ilişkin de konuşan Rus lider, "Hiçbir ülkenin seçimine müdahale etmedik. Seçilen Amerikan lideriyle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin, Trump'ın başkanlığı döneminde kendisini Biden'a karşı sempati beslemekle suçladığını da aktardı.