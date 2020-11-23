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23 Kasım 2020 Pazartesi 13:39:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 13:39:00

Çin'den korkunç itiraf: Hintli askerler diri diri pişti

Kaynak: DHA

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Çinli Profesör Jin Canrong, geçtiğimiz yaz Çin ile Hindistan arasındaki sınır gerginliğinde Çin'in, Hintli askerlere karşı mikrodalga silahı kullandığını itiraf etti. rofesör Jin olayı tarif ederken, Hintli askerlere vücudu ısıtarak tahrişe ve ağrıya neden olan yüksek frekanslı elektromanyetik darbelerle saldırdıklarını belirterek, " Hintli askerler diri diri pişti" dedi.

Çinli Profesör Jin Canrong, geçtiğimiz yaz Çin ile Hindistan arasındaki sınır gerginliğinde Çin’in, Hintli askerlere karşı mikrodalga silahı kullandığını itiraf etti.

Çin’de Renmin Üniversitesi'nde bir konferansta konuşan Çinli Profesör Jin Canrong, Ağustos ayında Çin ile Hindistan arasındaki sınır gerginliğinde Çin’in, Hintli askerlere karşı mikrodalga silahı kullandığını itiraf etti.

"HİNTLİ ASKERLER DİRİ DİRİ PİŞTİ"

Canrong, Çin ile Hindistan’ın Ağustos ayında karşı karşıya geldiği sınır gerginliğinde, Çin tarafının mikrodalga silahı kullandığını söyledi. Profesör Jin olayı tarif ederken, Hintli askerlere vücudu ısıtarak tahrişe ve ağrıya neden olan yüksek frekanslı elektromanyetik darbelerle saldırdıklarını belirterek, " Hintli askerler diri diri pişti" dedi.

HİNT ORDUSU AÇIKLAMAYI YALANLADI

Canrong'un iddiası Hint Ordusu tarafından yalanlandı. Prof Jin’in Himalayalar’daki olay hakkındaki iddiasını "sahte haber" olarak adlandıran Hint Ordusu, " Kabul edilemez bir olay" dedi.

İNGİLTERE VE ABD İNCELEME İSTEDİ

Diğer yandan İngiltere Savunma Seçim Komitesi Başkanı ve Milletvekili Tobias Ellwood, mikro dalga silahının kullandığına işaret ederek “Çinlilerin bir süredir bu tür silahları araştırdığını ve geliştirdiğini biliyoruz. Bunun araştırılması gerektiğini gösteren yeterli kanıt var” dedi. ABD'nin istihbarat servisi CIA ise, Hint askerlerinin Çin'in elektromanyetik darbe silahı tarafından 'diri diri pişirildiği' iddiaları karşısında araştırma yapacağı belirtildi.

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