Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sıcaklıklar artacak
Kaynak: Akşam
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son hava durumu raporunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Eylül Perşembe hava tahmin raporu yayınlandı. “Bugün hava durumu nasıl?” Yağmur yağacak mı?” sorularının cevabı merak ediliyor. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde herhangi bir olumsuz hava koşulu beklenmiyor. Sıcaklıkların ise ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Eylül Perşembe hava tahmin raporuna göre, sıcaklıkların ise ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE
Sıcaklıkların ise ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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