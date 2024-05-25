Yapay zeka işsizliğe neden olabilir mi?

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Robotlar insanlığı ele geçiriyor!

Will Smith'in "Ben, Robot" filmindeki gibi değil ya da evde kullandığımız elektronik eşyalar gibide değil...

Yapay zeka yüzünden birçok kişinin işsiz kalmasından ve insanların yerini almasından bahsediyorum.

Yapay zeka uygulamaları; sağlık, eğitim, finans, ticaret, ulaşım ve lojistik başta olmak üzere çeşitli sektörlerde aktif olarak kullanılıyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada doktorların teşhis koyamadığı bir hastaya, yapay zeka ile teşhis koyulduğu hatta tıpta yeterlilik sınavına giren yapay zeka robotunun yüzde 83'lük bir dereceyle geçtiğinin de örnekleri mevcut.

Türkiye'de de yapay zeka robotlarına dair çalışmalar hızla devam ediyor. Bu robotlar, TÜBİTAK başta olmak üzere hem devlet hem de özel kuruluşlarda geliştiriliyor ve aktif olarak kullanılıyor.

Yapay zekanın işsizliğe neden olabileceğini düşünenler kadar tam tersini savunanlar hatta geçmişte saatler süren çalışmaların artık tek tuşla gerçekleşeceğini düşünenlerde var.