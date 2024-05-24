'Sevimli saldırgan' olabilir misiniz?

Bu dürtüye sahip olanlar sevdiği varlıklara karşı herhangi bir kötü niyet taşımaz. Fakat yoğun sevgi karşısında sevimli objeyi sıkmak, ısırmak isteyebilir.

Bu obje bazen bir bebek bazen yavru kedi bazen de sevimli bir köpek olabilir.

İlk olarak 2012 yılında tanımlanan sevimli saldırganlık psikolojisi yoğun olumlu duyguların dengelenmesi için kullanılan doğal bir savunma mekanizmasıdır.

Yapılan araştırmalara göre insanlar sevimli bir canlıyla karşılaştıklarında aşırı enerji harcar ve harcanan bu enerji karşısında beyin, aciz duruma düşmemek için negatif duygular açığa çıkarır.

Yani beyin aşırı pozitif hislere karşı zıt bir hisle denge kurmaya çalışır.