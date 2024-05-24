Medyada gördüklerimiz bir yanılsama mı?

Ördek sendromuna göre insanlar gerçekten göründüğü kadar mutlu, zengin, başarılı, rahat ya da mükemmel değiller.

Bu günümüzde sosyal medya kullanımının artmasıyla ortaya çıkan bir durum.

İnsanların mükemmel olma yarışı içinde hayatlarını kusursuz gösterebilmek, daha çok beğeni ve takdir kazanabilmek için taktığı bir maske.

Fakat hayat sosyal medyanın aksine hiçbir zaman kusursuz ve mükemmel ilerlemez. Hepimiz üzgün, stresli ve yalnız olabiliriz.

Sosyal medyada tam tersi olan bu duruma ise 'Ördek sendromu' adı veriliyor.

Bu tıpkı suda sakin ve kolaylıkla yüzüyormuş gibi görünen ördeklerin aslında yüzebilmek için suyun altında verdiği büyük mücadele gibidir.

Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki sosyal medyadaki filtreli yaşamlar gerçek hayat için bir kıstas olmamalı.