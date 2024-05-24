VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şimşekler Türkiye haritası oluşturdu!
Fatih Yıldırım ve Beşir Talha Şen buluşması! “Söyle” yayında!
Vakıflar Genel Müdürlüğü 125 bin gıda kolisini Gazze'ye ulaştırdı
'Sevimli saldırgan' olabilir misiniz?
Kulak temizleme çöpü kullanmak bakın neye yol açabiliyor?
'Yolun sonu görünüyor' türküsü kime yazıldı?

VİDEO GALERİ

Medyada gördüklerimiz bir yanılsama mı?

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

Ördek sendromuna göre insanlar gerçekten göründüğü kadar mutlu, zengin, başarılı, rahat ya da mükemmel değiller.

Bu günümüzde sosyal medya kullanımının artmasıyla ortaya çıkan bir durum.

İnsanların mükemmel olma yarışı içinde hayatlarını kusursuz gösterebilmek, daha çok beğeni ve takdir kazanabilmek için taktığı bir maske.

Fakat hayat sosyal medyanın aksine hiçbir zaman kusursuz ve mükemmel ilerlemez. Hepimiz üzgün, stresli ve yalnız olabiliriz.

Sosyal medyada tam tersi olan bu duruma ise 'Ördek sendromu' adı veriliyor.

Bu tıpkı suda sakin ve kolaylıkla yüzüyormuş gibi görünen ördeklerin aslında yüzebilmek için suyun altında verdiği büyük mücadele gibidir.

Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki sosyal medyadaki filtreli yaşamlar gerçek hayat için bir kıstas olmamalı.

Hayatın tümüyle mükemmel olmadığı, zaman zaman inişlerin ve çıkışların buna eşlik edebildiği de unutulmamalı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

SON EKLENENLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX