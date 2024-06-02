Kusurlarda güzellik bulmanın düşüncesi 'wabi-sabi'

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Çok sevdiğiniz birisinden size hediye bir fincan geldi.

Çok dikkat etmenize rağmen elinizden düştü ve kırıldı. Ne yaparsınız? Çöpe mi atarsınız yoksa onarıp saklar mısınız?

İçinde olduğumuz modern dünyada kusurlarda güzellik bulmanın düşüncesi olarak tanımlanan bir yaşam felsefesiyle tanıştıracağım sizi "Wabi-sabi".

Peki bunun fincanla ne alakası var dediğinizi duyar gibiyim.

Japonlar geleneksel çay törenlerinde eski çay fincanlarına özellikle yer veriyor. Eski fincanlarda oluşan çatlaklar, yaşanmışlığı ifade ettiği için çok değerli.

"Kingsugi" adı verilen bir yöntemle çatlayan fincanlar altın dozu doldurularak tekrar değerlendiriliyor.

Kusurların güzelleşmesi ve mükemmeli aramadan sahip olunanın olduğu gibi kabul edilmesine dayanıyor.

Sadece fincanlar için düşünmek doğru olmaz. Wabi-sabi felsefesinde, hayatın her alanında sadeliğe, kusurlardan keyif almaya ve hayatın geçiciliğine vurgu yapılıyor.

Basit anların kıymetini bilerek, sahip olduğumuz eşyalara değer vererek, sahip olduğumuz insanlara değer göstererek ve en önemlisi her anın sadece bir kere yaşandığını bilerek anda bulunmak gerekiyor.