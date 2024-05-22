Kahvenin 40 yıl hatırı neden var?

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Bir rivayete göre; bir gün Rum bir gemi kaptanı, gemisini Üsküdar'a yanaştırır ve sonrasında gezmeye çıkar.

Sokaklarda gezinirken Üsküdarlı bir kahve satıcısına denk gelir. Satıcı, kaptanı dükkanına davet edip kahve ikram eder.

Kahve eşliğinde uzun bir sohbet başlar. O kadar koyulaşır ki sohbet birden dertleştiklerini fark ederler.

Kahvenin ve sohbetin ardından kaptan, gitme vakti geldi diyerek kahveciyle vedalaşır ve denize çıkar.

Bu olayın üzerinden tam 40 yıl geçer.

Rumlar büyük bir isyan çıkarır ve ele geçirdikleri Türkleri esir olarak tutarlar. Esirler arasında Üsküdarlı kahve satıcısı da vardır.

Artık ömrünün sonuna geldiğini burada esir olarak öleceğini düşündüğü sırada bir çift gözle karşılaşır.

Kahve satıcısını tanıyan kaptan, esirlerin arasından kahve arkadaşını kurtarır.

40 yıllık hatırın buradan geldiği rivayet edilir.