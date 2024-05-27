İnsanlığın bir saniyesi kaybolacak!

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

Fransa'daki Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu'na göre ise bu yakın zamanda olacak.

Peki bunu tetikleyen durum nedir?

Günlerimizi belirleyen saat ve dakikalar, Dünya'nın dönüş hızına göre belirlenir.

Ancak bu dönüş hızı sabit değil; Dünya'nın yüzeyine ve çekirdeğine bağlı olarak az da olsa değişebilir.

Uzun yıllar, okyanus tabanındaki gelgitlerin sürtünmesi, küresel ısınma etkisiyle buzulların erimesi ve suların Ekvator'a doğru hareket etmesi Dünya'nın dönüşünü yavaşlattı.

Bu değişimlerle zamana çok sayıda "artık saniye" eklendi.

Saatlerin ayarlanmasında oldukça önemli bir yere sahip olan artık saniyeler insanlar tarafından fark edilmese de yazılım, ticaret, uzay gibi farklı alanları etkiledi.

Son yapılan araştırmalara göre ise bu uzun yavaşlama eğiliminin ardından, çekirdekteki bazı değişiklikler Dünya'nın dönüşünü hızlandırdı.

Fakat uzmanlara göre Dünya'nın dönüşünü dolayısıyla da zamanı değiştiren bu etkinin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği insanların doğa ile olan bağına göre belirlenecek.