Ruhları özgür bedenleri tutsak insanlar!

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

İçleri boş, başları dik ve ellerinde valizleri olan bu heykellerin bize anlatmak istediği çok şey var.

Çalışmalar, heykeltıraş Bruno Catalano'ya ait.

Fas'ta dünyaya gelen sanatçı, küçük yaştayken ailesi ile birlikte Fransa'ya yerleşmek zorunda kalıyor.

Küçük yaşında doğduğu topraklarla vedalaşmak zorunda kalan ve her şeyini geride bırakan Bruno, böylece "eksiklik" duygusuyla daha çocukken tanışmış oluyor.

"Gezginler" ismini verdiği sürrealist koleksiyonundaki 'eksik heykeller', ayakları üzerinde duran ve evleri valizleri olan özgür ruhları temsil ediyor.

Hayat yolunda hepimiz birer yolcuyuz, kimimiz iş, kimimiz ise kendimizi aramak uğruna yola koyuluyoruz.

Yolda olanlar, kendilerini gerçekleştirmeye çalışan, her an kendilerini tamamlayan 'eksik' insanlar.

Sanatçı bu eserleri ile aslında yoldan gelip geçen insanların bi' an için bile olsa "eksiklikleri" sorgulamasını amaçlıyor.

Bu heykellerin içi boş, nasıl böyle ayakta duruyor dediğinizi de duyar gibiyim.

Evleri valizlerinde olduğu için bu yük ellerinde ve böylece sabit kalıyorlar.