Sinek kovucu doğal losyon nasıl yapılır? Tarifi ve öneriler...

Sıcak yaz günlerinde sineklerden korunmak herkesin ortak arzusu. Kimyasal sinek kovucular yerine doğal ve etkili bir yöntem arıyorsanız, vücuda sürülen losyonlar harika bir alternatif olabilir. İşte sineklerden korunmak için kullanabileceğiniz doğal losyon tarifi ve öneriler...

DOĞAL SİNEK KOVUCU LOSYON TARİFİ



Malzemeler:

- 1/2 su bardağı hindistancevizi yağı

- 1/4 su bardağı shea yağı

- 10 damla lavanta yağı

- 10 damla çay ağacı yağı

- 10 damla okaliptüs yağı

- 10 damla limon otu yağı

Hazırlanışı ve Uygulama:

1. Hindistancevizi ve Shea Yağını Erimeye Bırakın: Hindistancevizi yağını ve shea yağını bir kaseye koyun ve benmari usulü eritin.

2. Esansiyel Yağları Ekleyin: Eritilmiş yağ karışımına lavanta, çay ağacı, okaliptüs ve limon otu yağlarını ekleyin.

3. Karıştırın: Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve karışımı bir kavanoza veya şişeye dökün.

4. Soğutun: Losyonun soğumasını bekleyin ve katılaşınca kullanıma hazır hale gelir.

5. Uygulama: Losyonu sineklerin sık bulunduğu yerlere ve açıkta kalan cildinize uygulayın. Losyonu ihtiyaç duydukça tekrar sürebilirsiniz.

NEDEN DOĞAL LOSYONLAR TERCİH EDİLMELİ?



Kimyasallardan Kaçınma

- Kimyasal sinek kovucular, ciltte tahrişe ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Doğal losyonlar ise cilt dostudur ve kimyasal içermediği için daha güvenlidir.

Nemlendirme ve Bakım

- Doğal yağlar cildi nemlendirir ve besler. Özellikle hindistancevizi yağı ve shea yağı, cilt üzerinde yatıştırıcı ve iyileştirici etkiye sahiptir.

Hoş Koku

- Esansiyel yağlar, hoş ve doğal bir koku yayar. Bu yağlar sinekleri kovarken aynı zamanda güzel bir koku bırakır.

ÇEVRESEL DÜZENLEMELER



* Bahçe veya balkon gibi açık alanlarda su birikintilerini ortadan kaldırarak sineklerin üremesini engelleyebilirsiniz.

EVDE KULLANIM

* Evde sinekleri uzak tutmak için lavanta yağı veya okaliptüs yağı içeren mumlar kullanabilirsiniz.