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30 Aralık 2020 Çarşamba 10:15:00 - Güncelleme:30 Aralık 2020 Çarşamba 10:15:00

İki kol arasında tansiyon farkı olmamalı

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İngiltere'de yapılan bir araştırmada, tansiyon ölçümünü iki koldan yapma sonucunda ortaya çıkacak farkın kalp krizi, inme ve ölüm riskiyle bağlantılı olduğu konusunda güçlü deliller elde edildi.

Sonuçları değerlendiren Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe İç Hastalıkları bölümünden Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, hastaları uyardı. Bir hekime ilk kez başvuran bir hastanın iki kolundan da tansiyon ölçümü yapılacağını aktaran Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, "Eğer iki kol arasında 10 milimetre civadan fazla fark varsa bu bize bir taraftaki damarın tıkalı olduğunu gösterir. Mesela bir taraf 13'e 9, diğer taraf ise 14'e 9 ise 13'e 9 bulduğumuz tarafta damar tıkanıklığı olabilir. Bunun en çok korktuğumuz nedeni ise aort anevrizması dediğimiz oradaki aort damarının yırtılması olayıdır. Yüksek tansiyonlu hastalar günün birinde bir taraftan nabız alamazsa, o tarafta ani kol ağrıları başlarsa, doktor tansiyonu bir kolda yüksek diğerinde ise düşük bulursa o zaman alarm olur. Altta yatan bir hastalık olup olmadığını araştırmak lazım. Daha çok sinsi seyreden hastalıkları ortaya çıkarmak için çift taraflı tansiyon ölçümü önemlidir" uyarısında bulundu. Hastalık aort anevrizmasıysa hastanın hemen kalp damar cerrahına yönlendirileceğini ifade eden Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, "Aort anjiyosunda tıkalı damar tespit edilir. Ondan sonra gerek olursa ameliyata kadar gider. Acil ve önemli bir durumdur. Bir de acil olmayan durumlar var. Burada altta yatan sebep neyse ona göre karar vermek gerekir. Bu basit bir damar yağlanması da olabilir" dedi.

Etiketler : tansiyon Yavuz Furuncuoğlu kalp krizi yüksek tansiyon inme
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