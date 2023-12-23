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23 Aralık 2023 Cumartesi 18:56:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 18:56:00

Pençe- Kilit operasyonunda 6 askerimiz şehit oldu... 16 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerimizin yaralandığını bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, 'Pençe-Kilit Harekât bölgesinde kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimizin bölgede etkisiz hâle getirdiği terörist sayısı 16'ya yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" vurgusu yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada şunlar kaydedildi:

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimizin bölgede etkisiz hâle getirdiği terörist sayısı 16'ya yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine, kahraman Türk ordusuna ve millete başsağlığı diledi.

Yerlikaya, "Şehitlerimizin makamları ali olsun. Aziz milletimiz müsterih olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Huzurumuza ve kardeşliğimize kasteden hainler hak ettiklerini görecekler." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'TAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit askerlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet dileğinde bulundu.

Kurtulmuş, "Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları ali olsun. Devletimizin, vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden hainlere hak ettikleri cevabı vereceğinden, ülkemiz üzerine hain planlar kuranların kirli heveslerini kursaklarında bırakacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN'DAN ŞEHİTLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum." ifadesini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN ŞEHİTLER İÇİN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Unutulmamalıdır ki hiçbir hain saldırı Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Türkiye olarak hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadelemize azim ve cesaretle devam edeceğiz."

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askere acil şifa dileğinde bulunarak, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Başımız sağ olsun. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehit askerlere Allah'tan rahmet, millete başsağlığı dilediği mesajında, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN'DEN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de mesajında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileklerini iletti. Tekin, yaralı askere de acil şifa diledi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN'DAN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaralı askere acil şifa dileyerek, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimizin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun inşallah. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ'TAN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi. Yaralı Mehmetçiğin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni eden Göktaş, "Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist bertaraf edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ'DEN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise paylaşımında, şehit düşen kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı ile sabır temennisinde bulundu. Özhaseki, mesajında "Rabb'im mekanlarını cennet eylesin. Yaralı Mehmetçiğimize de acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'DAN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Başımız sağ olsun. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'TAN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş mesajında, 6 askerin şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Vatanı, bayrağı ve bu mübarek topraklar için anadan, yardan ve serden geçen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatan evlatlarımıza Rabbimden tez vakitte şifa diliyorum. Bu topraklar üzerinde ilelebet payidar olacak aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ EFKAN ALA'DAN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

BİNALİ YILDIRIM'DAN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da mesajında, "Yüreğimiz yanıyor! Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb'im yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL, ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı dileklerini iletti.

Aksakal, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"İşgalci ve soykırımcı katiller gemi azıya almış görünüyor. İpini ellerinde tuttukları teröristleriyle saldırdıkları Pençe Kilit Harekat bölgesinde 6 kahraman Mehmetçiğimiz daha vatan toprağına emanet oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır metanet, milletimize başsağlığı diliyorum. Şu kadarını söylemeliyim ki yapacağınız hiçbir kalleş tahrike Türk milleti asla gelmeyecek, Orta Doğu'daki pis bataklığınızda hep birlikte boğulacaksınız."

Etiketler : MSB Pençe-Kilit Çatışma terör
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